Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chuva e neve não dão tréguas neste início de Primavera

Previsões do IPMA apontam para a continuação do tempo frio e com aguaceiros.

Por Lusa | 07:49

O IPMA prevê para esta quarta-feira no continente períodos de céu muito nublado, tornando-se pouco nublado na região Sul a partir do final da tarde.



A previsão aponta também para aguaceiros, em geral fracos, mais frequentes nas regiões Norte e Centro e até final da tarde, que serão de neve acima de 1200 metros, subindo a cota para os 1600 metros a partir do final da manhã.



Está também previsto vento fraco a moderado de noroeste, sendo por vezes forte no litoral oeste a sul do Cabo Raso a partir da tarde e soprando moderado a forte nas terras altas e uma pequena subida da temperatura máxima nas regiões do interior Norte e Centro.



As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 03 graus Celsius (na Guarda) e os 11 (em Lisboa e Aveiro) e as máximas entre os 10 (na Guarda) e os 21 (em Faro).