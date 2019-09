Chuva e trovoada deixam ilhas das Flores e do Corvo nos Açores com aviso amarelo

As ilhas das Flores e do Corvo, no grupo ocidental dos Açores, estão sob aviso amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), devido à previsão de "chuva forte" e "trovoada".De acordo com o IPMA, prevê-se a passagem, por aquelas duas ilhas, de uma superfície frontal fria, que irá provocar um agravamento do estado do tempo a partir das 17h00 locais (uma hora a mais em Lisboa) e até às 00h00 locais.Por essa razão, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores já emitiu, entretanto, um alerta a recomendar que os habitantes das ilhas do Grupo Ocidental tomem "medidas de autoproteção", nomeadamente mantendo limpos os sistemas de drenagem das suas moradias, para evitar inundações."Não circule sem necessidade. Pode atrapalhar a circulação das forças de segurança ou cair em buracos ocultados por lençóis de água", refere também o comunicado da Proteção Civil, que adverte ainda para a possibilidade de as águas poderem provocar a erosão dos solos, bem como a queda de muros, taludes e postes, entre outros.