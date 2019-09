Chuva e trovoada previstas nas regiões do norte e centro do País

O IPMA prevê para esta segunda-feira nas regiões do norte e centro períodos de céu muito nublado e condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada, em especial no interior e durante a tarde.Está também previsto vento fraco, soprando por vezes moderado do quadrante leste nas terras altas até ao início da manhã.A previsão aponta ainda para possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro na faixa costeira e pequena descida de temperatura no litoral.Na região sul prevê-se céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral oeste até meio da tarde.Durante a tarde, está previsto um aumento de nebulosidade nas regiões do interior.O IPMA prevê também vento fraco, soprando por vezes moderado do quadrante oeste nas terras altas a partir do final da tarde, neblina ou nevoeiro matinal no litoral oeste e pequena subida da temperatura máxima nas regiões do interior.As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 15 graus Celsius (na Guarda, Viseu, Bragança, Setúbal e Évora) e os 19 (em Faro) e as máximas entre os 22 (na Guarda) e os 33 (em Santarém).