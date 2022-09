Chuva e vento de Norte a Sul do País: Veja a previsão para hoje

A norte do Baixo Alentejo também se vão registar períodos de chuva fraca ou chuviscos até ao final da tarde.

Relativamente ao mar, prevê-se um dia com ondas entre 1 a 2 metros de Norte a Sul do País, com a temperatura da água a rondar pa 17/20 ºC a Norte e 19/21 ºC a Sul.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quinta-feira chuva e uma pequena subida da temperatura, em especial da mínima.Segundo o IPMA no Norte e Centro do País poderá registar-se períodos de chuva até ao final da tarde desta quinta-feira. Há a previsão da subida da temperatura mínima na região Centro e da máxima na região Norte. A Sul do País o céu vai estar geralmente muito nublado.Para todo o território nacional há a previsão de vento fraco ou moderado e neblina ou nevoeiro em alguns locais.