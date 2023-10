Chuva e vento deixam 10 distritos em alerta. São estes os conselhos da Proteção Civil para enfrentar o mau tempo

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) deixou esta quarta-feira alguns conselhos à população devido ao agravamento do estado do tempo que se prevê para esta quinta-feira em território nacional. Dez distritos estão em alerta, sendo a região Norte aquela onde pode haver mais ocorrências.A depressão Babet abalou o País esta terça-feira, mas esta quinta-feira é esperada a tempestade Aline, com temperaturas e questões climatéricas mais adversas.Devido à previsão de precipitação prolongada e vento forte, a ANEPC pede cautela na condução rodoviária, dando especial atenção aos lençóis de água que podem ser formados. As deslocações que não sejam necessárias são também desaconselhadas.A agitação marítima estará com valores mais elevados, pelo que não se deve estacionar perto de praias.A ANEPC pede à população para ligar para o 112 se for necessário auxílio num local ou para alertar o município se não houver essa urgência.Esta terça-feira foram registadas 2060 ocorrências, nomeadamente por queda de árvores e por inundações na via pública. Há nota de dois desalojados em Castro Marim, devido a estragos num teto.A Proteção Civil reforçou o nível de prontidão para laranja e reforçou o número de operacionais para responder a potenciais ocorrências entre esta quarta e quinta-feira.