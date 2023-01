O mau tempo não dá tréguas no Norte do País. Esta segunda-feira, em Chaves, o rio Tâmega galgou as margens e inundou espaços comerciais na zona ribeirinha, junto à ponte romana. O nível das águas subiu 2,95 metros acima do que é a cota normal neste período e as cheias deixaram um rasto de destruição.









