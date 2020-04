Chuva e vento forte ajudam à quarentena e convidam a ficar por casa este domingo

eríodos de chuva, por vezes intensa e persistente. O vento vai soprar por vezes

forte no litoral e nas terras altas.



A temperatura mínima regista uma subida, mas a máxima desce, em especial na região Norte.

Há ainda registo de neblina ou nevoeiro em alguns locais.

Se está a cumprir as medidas de quarentena, parece que o tempo dá-lhe mais um motivo para ficar por casa.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou 10 distritos de Portugal continental em alerta amarelo devido à precipitação.O alerta é válido entre as 08h00 e as 18h00 para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria. Em Vila Real, Viseu, Guarda e Castelo Branco o aviso estende-se até às 21h00 deste domingo.Durante o dia poderá contar com céu em geral muito nublado e pQuanto às temperaturas, Lisboa vai contar com 14 graus de temperatura mínima e 18 de máxima. Já no Porto, os termómetros vão variar entre os 14 e os 17 graus.O distrito mais frio este domingo é a Guarda, com 7 graus de temperatura mínima e 11 de máxima. Já o distrito mais quente será Faro, com 16 graus de mínima e 18 de máxima.O arquipélago da Madeira vai contar com aguaceiros no Funchal e Porto Santo espera céu nublado com nuvens altas. Os termómetros vão registar 22 graus de temperatura máxima para ambas as regiões.Já no arquipélago dos Açores, a chuva vai marcar o domingo em Ponta Delgada, que espera 18 graus de máxima. Horta e Santa Cruz das Flores também não escapam à chuva, com 17 e 16 graus de temperatura máxima, respetivamente.