Chuva e vento marcam esta quinta-feira

em especial nas regiões Norte e Centro, existindo também a previsão de neblina ou nevoeiro. Está previsto v

ento por vezes forte nas terras altas do Norte e Centro, segundo informações fornecidas pelo IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).Na região Sul o céu vai estar muito nublado, com abertas no Baixo Alentejo e Algarve a partir da tarde e períodos de chuva fraca.No Porto o céu vai estar muito nublado, com períodos de chuva fraca ou chuvisco, tornando-se moderada a partir do início da tarde e acompanhada de vento fraco a moderado.