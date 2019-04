Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chuva em todo o País marca sexta-feira religiosa de Páscoa

Previsões são de aguaceiros, diminuindo de intensidade e frequência a partir do final da tarde.

09:24

A chuva mantém-se esta sexta-feira de norte a sul do País e as previsões são de aguaceiros, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



De acordo com a mesma fonte, as previsões são de aguaceiros, diminuindo de intensidade e frequência a partir do final da tarde.



Há ainda a possibilidade de ocorrência de trovoada, em especial nas regiões Centro e Sul.



Quanto aos termómetros, as temperaturas variam entre os 11 e os 18 graus em Lisboa, capital portuguesa, ao passo que no Porto os números chegam aos 21 graus de máxima.