Chuva regressa com descida de temperaturas. Há 13 distritos em alerta amarelo

éu geralmente muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir

da tarde na região Sul. São esperados p

eríodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser localmente fortes





e acompanhados de trovoada.

A chuva vai dar lugar ao tempo primaveril registado nos últimos dias.Para esta quinta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê c

De acordo com o IPMA, estão sob aviso amarelo até às 18h00 desta quinta-feira os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Viseu, Leiria, Santarém, Castelo Branco e Portalegre. Nos distritos de Bragança, Guarda e Vila Real o aviso amarelo por causa da chuva prolonga-se até às 21h00.

Os termómetros vão registar uma pequena descida da temperatura mínima e uma d

escida acentuada da temperatura máxima.



Lisboa, capital portuguesa, vai contar com 13 graus de mínima e 19 de máxima. No Porto, os termómetros vão variar entre os 15 e os 20 graus.



Após um fim de semana de chuva e de alerta, o arquipélago da Madeira vai contar com céu pouco nublado e 22 graus de máxima no Funchal.



Para os Açores, a previsão aponta para aguaceiros nos grupos central e ocidental. Os termómetros vão variar entre os 17 graus, em Angra do Heroísmo e na Orta, e os 18 em Santa Cruz das Flores e em Ponta Delgada.