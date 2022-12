Cheias em Quarteira fazem muitos estragos e causam prejuízos

A chuva caiu de forma intensa este domingo e provocou inundações, em Quarteira, no Algarve.Os moradores relataram 15 minutos de precipitação forte e os prejuízos ainda estão por contabilizar. Na Rua Vasco da Gama uma garagem ficou alagada, tendo ficado submerso um veículo no seu interior.Este domingo à tarde foram vários os pedidos de socorro devido às cheias. Os moradores garantem que as inundações são frequentes nesta altura do ano, e queixam-se da falta de limpeza dos esgotos.No local estão os bombeiros a dar conta da ocorrência.As previsões apontam para a continuação do mau tempo durante esta segunda-feira, em especial nos distritos de Faro, Setúbal e Beja, que estão sob aviso amarelo.Faro é o distrito onde se esperam condições meteorológicas mais adversas, com precipitação e chuva até às 15h00 desta segunda-feira e aviso amarelo para vento até às 18h00. Esperam-se, nestes intervalos, períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, e acompanhados de rajadas de vento que podem chegar aos 70 km/h.Em Beja e Setúbal, o aviso amarelo vigora até às 15h00.Face às previsões, a Proteção Civil avisa que podem ocorrer inundações em zonas urbanas.