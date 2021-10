Chuva forte prolonga aviso amarelo nas ilhas de São Miguel e Santa Maria

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou até às 18h00 locais desta segunda-feira (19h00 em Lisboa) o aviso amarelo emitido para as ilhas açorianas do grupo oriental, por causa das previsões de chuva forte e trovoada.

Inicialmente, o aviso amarelo para as ilhas de São Miguel e Santa Maria estava ativo até às 08h00 locais (09h00 em Lisboa) desta segunda-feira.

Num aviso meteorológico emitido esta manhã, é referido que "uma superfície frontal fria com ondulações irá continuar a afetar o estado do tempo nas ilhas do grupo oriental (São Miguel e Santa Maria), que está sob aviso amarelo devido à precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, até às 18h00 de hoje.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores disse não ter registo esta madrugada e até às 09h00 locais de hoje (10h00 em Lisboa) de ocorrências relacionadas com o mau tempo.

O aviso amarelo é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.