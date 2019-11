Chuva mantém-se esta quarta-feira. Temperaturas sobem ligeiramente

O IPMA prevê para esta quarta-feira no continente períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral muito nublado até ao final da manhã e chuva ou aguaceiros, podendo ser por vezes fortes nas regiões Centro e Sul até ao início da manhã, diminuindo de intensidade e frequência a partir do final da tarde, e sendo na forma de neve acima de 1400 metros.O IPMA prevê também possibilidade de ocorrência de trovoada, em especial nas regiões do litoral e até ao meio da tarde e vento fraco a moderado do quadrante sul, rodando gradualmente para o quadrante oeste, sendo por vezes forte nas terras altas.A previsão aponta ainda para neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e pequena subida de temperatura, em especial da mínima.As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 3 graus Celsius (na Guarda) e os 11 (em Lisboa) e as máximas entre os 5 graus (na Guarda) e os 18 (em Faro).Para o arquipélago da Madeira estão previstos períodos de céu muito nublado, aguaceiros fracos nas vertentes norte e terras altas até ao início da manhã e períodos de chuva fraca a partir do final da tarde.Está ainda previsto vento fraco a moderado de noroeste, soprando por vezes forte até ao início da manhã, rodando para o quadrante oeste a partir da tarde.No Funchal as temperaturas vão variar entre os 17 e os 23 graus e no Porto Santo entre os 16 e os 21 graus.