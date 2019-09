Chuva mantém-se mas com menos intensidade. Temperaturas atingem os 25 graus

A chuva vai manter-se este domingo, segundo informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), apesar de cair com menos intensidade.De acordo com o IPMA, o céu apresenta-se temporariamente muito nublado, "com aguaceiros fracos que diminuem de frequência mas persistem até meio da tarde no litoral da região Norte".Em Lisboa, capital portuguesa, preveem-se periodos de céu muito nublado, diminindo gradualmente e nebulosidade a partir da tarde. Já os termómetros chegam apenas aos 23 graus. No Porto, a situação é semelhante, mas as temperaturas atingem apenas os 20 graus.O distrito mais quente este domingo é Faro, com 25 graus de temperatura máxima.O IPMA alerta ainda para uma pequena descida da temperatura máxima.