Chuva mantém-se esta sexta-feira mas temperaturas sobem no fim de semana

Com o céu muito nublado, a chuva mantém-se esta sexta-feira, mas é esperada uma pequena subida da temperatura máxima, em especial nas regiões do interior do País.Apesar da possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro até ao final da manhã e ocorrências de precipitação até meio da tarde, os termómetros podem atingir os 29 graus esta sexta-feira, nomeadamente em Faro, segundo informações fornecidas pelo IPMA.O distrito mais frio esta sexta-feira é Guarda, com as temperaturas a variarem entre os 8 e os 17 graus.O IPMA alerta ainda a possibilidade de ventos fracos a moderados.