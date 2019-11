A Proteção Civil emitiu um comunicado a alertar para o agravamento do estado do tempo nas próximas 48 horas.De acordo com a nova enviada, é expectável que se venha a agravar a chuva, vento e queda de neve. A chuva, que poderá ser de granizo deverá ainda ser acompanhada de trovoada no Norte e Centro do País. Relativamente ao vento, espera-se que atinja rajadas de 85 km/h no Norte e Centro, já nas terras altas poderá ter rajadas até 95 km/h, podendo chegar até 110 km/h nos pontos mais altos da Serra da Estrela.A neve deverá cair acima de 1000/1200 metros de altitude, "podendo acumular entre 5 e 10 cm nas regiões norte e centro, descendo a cota temporariamente para 800 metros no extremo norte, onde poderá acumular 10 cm (por exemplo em Montalegre e no Gerês)".A autoridade aconselha ainda a que seja garantida a "desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas" e "uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível acumulação de neve e formação de lençóis de água nas vias".