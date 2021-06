Chuva prevista em todo o país este domingo

Este domingo, o céu vai apresentar-se nublado em todo o território continental, com aguaceiros, em geral fracos. A um dia do início do verão, as temperaturas não irão além dos 19 graus no Norte.Para o Porto, pode esperar máxima de 19 graus, 22 para Lisboa e 21 para Faro, são previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.No arquipélago da Madeira, o sol vai esconder-se pela nebulosidade, com as temperaturas a rondar os 25 graus no Funchal. Nos Açores, Ponta Delgada vai registar 23 graus de temperatura máxima.