Chuva regressa ao País. Saiba com que temperaturas contar nos próximos dias

Depois de vários dias de sol e temperaturas altas um pouco por todo o país, a chuva está de regresso à região norte e centro de Portugal continental. Segundo o IPMA, durante este sábado está prevista a ocorrência de aguaceiros no norte e centro, que serão acompanhados de trovoada e ocasionalmente de granizo.O intituto alerta ainda para a possibilidade de "vento mais intenso nas terras altas a partir da tarde".Nas regiões norte e centro esperam-se períodos de céu muito nublado e vento fraco com uma pequena subida de temperatura no litoral.No sul o céu será geralmente pouco nublado, tornando-se gradualmente muito nublado no litoral. Há a possibilidade de ocorrência de chuva fraca no litoral no final do dia.A temperatura da água do mar irá rondar os 17/18ºC.