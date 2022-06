Chuva regressa ao País. Saiba com que temperaturas pode contar no fim de semana

Amanhã começa mais um fim-de-semana e as previsões não são as mais animadoras: está prevista chuva e uma ligeira descida dos valores da temperatura.



De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, nos próximos dias esperam-se "períodos de céu muito nublado, tornando-se pouco nublado na região Sul a partir do meio da tarde".

Períodos de chuva ou aguaceiros também estão previstos, principalmente nas regiões Norte e Centro do País, podendo "ser acompanhados de trovoada."

Há ainda a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do Norte e Centro durante o dia de sábado.

Quanto à temperatura, é esperada uma "pequena descida, sendo em especial da máxima e nas regiões do interior" no sábado e domingo. As máximas oscilam entre os 20º C, para o Porto e Braga, e os 30ºC, em Bragança. Já as mínimas vão estar entre os 12ºC, na Guarda, e os 17ºC, em Aveiro e Faro.