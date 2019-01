Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chuva regressa esta quarta-feira a todo o País

Frio vai continuar, com o distrito de Bragança a registar graus negativos.

07:50

A chuva regressa esta quarta-feira a todo o País, por isso, se eventualmente tinha guardado o chapéu de chuva, terá de ir buscá-lo novamente porque vai precisar, segundo dados fornecidos pelo IPMA.



Em Lisboa, capital portuguesa, as temperaturas vão chegar aos 13 graus de máxima, com a mínima a registar os nove graus, pelo que houve uma pequena subida da temperatura mínima.



No Porto, a chuva também se vai fazer sentir, com as temperaturas a variar entre os 7 e os 12 graus.



Só no distrito de Bragança a chuva pode ser mais discreta, mas o frio continua, com a temperatura mínima a atingir os -2 graus.