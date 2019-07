Chuva regressa esta quinta-feira e temperaturas voltam a descer

entos fracos a moderados e de trovoada, principalmente no interior da região Norte do País.



Vai notar-se ainda uma neblina ou

nevoeiro matinal em alguns locais.



Apesar do céu pouco nublado ou limpo, esta quinta-feira a temperatura máxima desce e são ainda esperados períodos de chuva fraca ou chuviscos.Segundo informações fornecidas pelo IPMA, as termómetros vão atingir os 31 graus, nomeadamente em Bragança.Em Lisboa, capital portuguesa, e também na cidade do Porto, os termómetros vão variar entre os 17 e os 23 graus.Os distritos mais frios esta quinta-feira, com as temperaturas a variarem entre os 15 e os 23 graus, são Viana do Castelo e Sagres.O IPMA alerta ainda para a possibilidade de v