O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê aguaceiros, mais intensos no Norte e Centro, granizo e trovoada para esta segunda-feira.



Regista-se uma pequena descida da temperatura, de acordo com a mesma fonte.



O IPMA prevê ainda queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.



Para Lisboa esperam-se máximas de 18º, para o Porto 15º e 20º para Faro.