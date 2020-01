Chuva, trovoada e subida da temperatura: tudo o que pode contar para esta quarta-feira

Possibilidade de formação de geada em alguns locais do interior das regiões Norte e Centro.



Os termómetros vão registar uma pequena subida da temperatura mínima e uma pequena descida da temperatura máxima na região Sul.



Em Lisboa, capital portuguesa, os termómetros vão variar entre os 7 e os 13 graus. Já no Porto, as temperaturas oscilarão entre os 6 e os 15 graus.



O distrito mais frio este quarta-feira é a Guarda com 0 graus de mínima e os 6 de máxima.



As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 0 graus (na Guarda) e os 8 graus (em Faro) e as máximas entre os 6 (na Guarda) e os 16 (em Viana do Castelo e Braga).



No arquipélago da Madeira, o céu vai apresentar-se pouco nublado no Funchal, com os termómetros a atingirem os 17 graus de temperatura máxima. Para Porto Santo, o IPMA prevê chuva e 17 graus de temperatura máxima.



Já no arquipélago dos Açores, a previsão aponta para céu parcialmente nublado, com os termómetros a oscilarem entre os 16 graus em Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Santa Cruz das Flores e os 17 graus Celsius na Horta.