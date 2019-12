Chuva vai parar mas vento intensifica-se durante a tarde

A Proteção Civil alertou este sábado, num ponto de situação feito às 13h00, para a diminuição da chuva e intensificação do vento, que vai ocorrer a partir da tarde.



A Linha Ferroviária do Norte e da Beira Alta encontram-se encerradas à circulação, a Ponte 25 de Abril está interdita a motociclos e veículos pesados com lona e a Ponte Vasco da Gama tem um limite máximo de velocidade de 90km/hr, disse Pedro Nunes, comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).



Relativamente ao Rio Tâmega a situação está "estabilizada", no Rio Águeda a situação "está estabilizada e evolui de forma muito favorável".



O Douro e Tejo "são dois rios que sofrem uma grande pressão hídrica" e estão a ser monitorizados, refere.

O Rio Mondego é a situação "mais complexa que se vive no país", "os caudais atingem valores críticos e a situação está a ser monitorizada".

O vento vai intensificar-se a partir de hoje com maior incidência na região Norte, afirma Pedro Nunes.

A precipitação irá reduzir a partir da tarde, com "chuva temporária" em menor quantidade.



O Comandante da Proteção Civi alerta ainda para a agitação marítima muito forte nos próximos dias, no fim do ponto de situação.