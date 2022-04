Chuva, vento e descida das temperaturas: A previsão do tempo para os próximos dias

O Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê o aumento da nebulosidade e uma descida gradual da temperatura em Portugal Continental nos próximos dias. Poderá ocorrer vento forte no Litoral Oeste e nas terras altas até quarta-feira. A mudança das condições meteorológicas vai começar esta segunda-feira e ocorrer até ao próximo domingo.As temperaturas máximas não devem ultrapassar os 15 graus na maior parte das regiões de Portugal Continental. No Norte e Centro de Portugal, os termómetros não devem ultrapassar os 12 graus.As temperaturas mínimas também devem descer, com valores a rondar os quatro graus no Norte e Centro do território Continental.Nos próximos dias, poderá haver a ocorrência de chuva fraca nas regiões Norte e Centro do território Continental. A diminuição da intensidade e frequência da precipitação deverá ocorrer no domingo.Na Serra da Estrela, a neve é esperada nos próximos dias com especial intensidade na tarde de quinta-feira e no dia seguinte também.