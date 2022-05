A chuva, o vento mais forte e temperaturas mais baixas estão de regresso após um fim de semana mais primaveril.As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera revelam que o território continental vai ter aguaceiros, com aumento da intensidade do vento no litoral e terras altas, e descida da temperatura máxima do ar.A partir de quinta-feira deverá registar-se uma melhoria do estado do tempo, com menos nebulosidade e subida da temperatura.