Chuva, vento forte e agitação marítima até sexta-feira com reforço das recomendações

A Proteção Civil reforçou hoje os avisos à população devido à chuva intensa, vento forte e agitação marítima que se vai sentir até sexta-feira à noite em todo o país, com especial incidência no centro e Sul.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) fez esta quarta-feira às 20:00 uma conferência de imprensa para reforçar as recomendações à população e as medidas preventivas e de autoproteção.

Fonte da ANEPC disse à agência Lusa que as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para um agravamento do estado do tempo e do mar até sexta-feira à noite, podendo existir uma melhoria no sabado, seguido de um agravamento no domingo.