Chuva, vento forte e descida da temperatura máxima: tudo o que pode contar nesta quarta-feira

podem ser de neve acima de 1200 metros. Para a região sul, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê





Os termómetros registam uma descida da temperatura máxima.



o céu, em geral, muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado a partir da tarde. Registam-se períodos de chuva, em geral fraca, até meio da manhã.Os termómetros registam uma descida da temperatura máxima.

no litoral oeste e terras altas.



Em Lisboa, capital do País, os termómetros vão variar entre os 8 e os 15 graus. Já no Porto, as temperaturas oscilarão entre os 9 e os 14 graus.



As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 3 graus (na Guarda e em Bragança) e os 10 graus (em Sagres) e as máximas entre os 8 (em Bragança, Viseu e Guarda) e os 18 (em Sagres).



No arquipélago da Madeira, o céu apresenta-se pouco nublado no Funchal, com as temperaturas máximas a atingirem os 23 graus Celsius.

Em Porto Santo, o IPMA prevê aguaceiros fracos, com os termómetros a registarem 20 graus de temperatura máxima.



Já nos Açores, o cenário prevê céu parcialmente nublado para os Grupos Oriental e Central, com Ponta Delgada e Angra do Heroísmo a registarem 17 graus de máxima. Em Santa Cruz das Flores o céu apresenta-se pouco nublado, com a temperatura máxima a atingir os 17 graus.

Para esta quarta-feira pode contar com chuva, passando a aguaceiros fracos e pouco frequentes no Norte e Centro do País, que