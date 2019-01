Chuva volta a dar tréguas e o sol brilha em quase todo o País

IPMA alerta para o nevoeiro matinal que se faz sentir.

07:41

A chuva volta a dar tréguas esta quinta-feira em grande parte de Portugal Continental e o sol volta a brilhar, com exceção nos distritos de Castelo Branco e Guarda, em que se vai fazer sentir chuva fraca.



O IPMA alerta ainda para forte nevoeiro matinal que pode prejudicar a circulação rodoviária durante a manhã. À tarde, a situação melhora, com o sol a brilhar em Lisboa, distrito no qual as temperaturas variam entre os 8 e os 13 graus.



No Porto, a temperatura mínima regista 5 graus, enquanto que a máxima vai até aos 13 graus.



Bragança é, como é habitual, o distrito mais frio esta quinta-feira, com os termómetros a atingirem os -2 graus de mínima e 10 de máxima.