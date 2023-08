Chuvas fortes provocam 56 ocorrências na ilha açoriana de São Miguel

Cinquenta e seis ocorrências, como inundações, foram registadas entre a noite de domingo e segunda-feira nos concelhos de Ponta Delgada e Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, na sequência de chuvas fortes, anunciou a Proteção Civil.

De acordo com o comunicado enviado à comunicação social pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), foram registadas 45 ocorrências nas freguesias das Capelas, Fenais da Luz, Ginetes, Mosteiros, Remédios, Santo António, São Vicente Ferreira e Sete Cidades, no município de Ponta Delgada, a par de 11 no concelho da Ribeira Grande.

"As situações reportadas estão relacionadas com inundações em habitações, inundações de vias, obstrução de vias com detritos, transbordo de ribeiras e danos em viaturas. Na freguesia dos Ginetes, uma família foi realojada em casa de familiares, na sequência da sua habitação ter ficado danificada", informa o SRPCBA.

Segundo a mesma fonte, "não há danos pessoais a registar, até ao momento", sendo que nos diferentes locais têm estado os bombeiros, a Direção Regional das Obras Públicas, o Serviço Municipal de Proteção Civil de Ponta Delgada e a Polícia de Segurança Pública, sob a coordenação do SRPCBA.

O agravamento do estado do tempo ocorreu devido à passagem de uma ondulação frontal pelo arquipélago dos Açores.

A previsão de chuva por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, motivou a emissão, pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, de um aviso amarelo (o menos grave de uma escala de três) para o grupo Oriental (a que pertence a ilha de São Miguel) durante a noite passada.