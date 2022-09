Danielle afeta território nacional a partir de domingo

a partir da manhã, no litoral Norte, estendendo-se

O ciclone apelidado "Danielle" vai passar a ser classificado como tempestade extra-tropical a partir de sexta-feira e vai afetar o território nacional ao trazer consigo chuva e vento forte e ondulação marítima acima do normal.A previsão meteorológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para domingo, é de céu muito nublado e de períodos de chuvaIPMA aponta para um"O impacto na agitação marítima na costa ocidental do continente começará a ser sentido a partir da tarde de sexta-feira, dia 9 de setembro, com ondas noroeste de altura significativa entre 1,5 e 2 metros", adiantou o IPMA, em comunicado, esta quinta-feira.Em lisboa, no domingo, o IPMA , aponta para uma temperatura máxima de 25 graus e fixa a mínima nos 19 graus. A probabilidade de ocorrência de precipitação vai aumentar a partir do meio dia, atingindo os 73% pelas 21 horas . Já na segunda-feira, as temperaturas máxima e mínima vão situar-se nos 26 graus e 18 graus, respetivamente.No domigo, no Porto, a probabilidade de ocorrência de precipitação começa a aumentar a partir das 9 horas da manhã. A temperatura máxima vai ser de 23 graus e a mínima de 19 graus. No dia seguinte, segunda-feira, podemos assistir a aguaceiros fortes e trovoada durante a madrugada.