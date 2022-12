Cinco distritos do continente sob aviso amarelo devido à agitação marítima

Cinco distritos do continente estão este sábado e domingo sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Beja, Leiria, Lisboa e Setúbal vão estar com aviso amarelo a partir das 15h00 deste sábado até às 03h00 de domingo por causa da previsão de ondas de noroeste com quatro a 4,5 metros, enquanto em Faro, na costa oeste, o alerta se prolonga até às 06h00 de domingo.

Atendendo à agitação marítima, a barra de Esposende está fechada a toda a navegação, enquanto as barras da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde estão condicionadas.

Também sob aviso amarelo devido à agitação marítima estão, desde as 09h00 deste sábado até às 09h00 de segunda-feira, a costa norte do arquipélago da Madeira e Porto Santo, sendo que, na costa norte, a partir das 21h00 deste sábado até às 03h00 de segunda-feira, vigora também um alerta amarelo para "precipitação persistente, por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada".

Para as regiões montanhosas da Madeira, o IPMA emitiu um alerta amarelo devido à precipitação e trovoada entre as 21h00 deste sábado e as 12h00 de domingo, que passa a alerta laranja a partir das 12h00 de domingo até às 00h00 de segunda-feira.

Estas regiões estão também sob alerta amarelo para vento (de sudoeste, com rajadas até 90 quilómetros/hora) entre as 21h00 de domingo e as 03h00 de segunda-feira e sob alerta amarelo devido à precipitação persistente, por vezes forte e acompanhada de trovoada, entre a meia-noite e as 03h00 de segunda-feira.

Já a costa sul da Madeira estará sob alerta amarelo devido à precipitação entre as 21h00 deste sábado e as 12h00 de domingo, sendo que, a partir dessa hora e até às 00:00 de segunda-feira, o alerta passa a laranja. Entre domingo e segunda-feira, esta zona estará também sob alerta amarelo para agitação marítima, precipitação e vento.

Para os grupos central e oriental do arquipélago dos Açores, o IPMA emitiu um alerta amarelo devido à agitação marítima, precipitação por vezes forte e vento, entre este sábado e domingo.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica, enquanto o aviso laranja corresponde a uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O IPMA prevê para este sábado no continente céu geralmente muito nublado no Centro e Sul com períodos de chuva, apresentando-se pouco nublado no Norte, com formação de neblina ou nevoeiro matinal e de geada no interior.

A previsão aponta também para vento fraco a moderado (até 25 quilómetros/hora) do quadrante leste, rodando gradualmente para o quadrante oeste na região Sul e para uma pequena descida da temperatura mínima na região Norte e pequena subida na região Sul.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 0 graus Celsius (em Vila Real, Viseu e Guarda) e os 11 (em Sagres) e as máximas entre os 7 (na Guarda) e os 17 (em Sagres).