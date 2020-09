Chuva, trovoada, vento forte e mais frio nos próximos dias

O verão está a chegar ao fim e com o aproximar do outono, que se inicia na 3ª feira, dia 22, as condições meteorológicas também vão mudar.Já a partir desta quarta-feira estão previstos aguaceiros no Interior de Portugal continental, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.Na quinta-feira as condições vão piorar, com períodos de chuva ou aguaceiros fortes, acompanhados de trovoada. O vento poderá ser forte, atingindo os 40 km/h, nomeadamente nas terras altas do Centro e Sul.As temperaturas máximas vão baixar, em especial no Interior. Segundo o IPMA, a chuva e as temperaturas baixas deverão manter-se pelo menos até dia 27.