Coimbra em alerta. Caudal do rio Mondego ultrapassa limites de segurança e obriga a evacuar várias instituições

O caudal do rio Mondego no açude-ponte de Coimbra ultrapassou os limites de segurança de 2.000 metros cúbicos por segundo (m3/s) às 09h30 deste sábado, anunciou a autarquia local, que classifica a situação de "muito crítica".

Em comunicado à agência Lusa, a Câmara Municipal de Coimbra, que cita informação da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) enviada à Proteção Civil Municipal, diz que o caudal do rio tem "tendência de subida durante as próximas horas, sendo a situação muito crítica".





O quadro meteorológico é de alerta especial nível Vermelho. É expectável uma situação crítica de cheias tendo ainda em conta que a Barragem da Aguieira tem a albufeira a 94%, a barragem de Fronhas está no nível máximo de cheia e a intensidade elevada e ausência de monitorização do Rio Ceira.

O Plano de Emergência foi ativado e foi ordenada a evacuação do Centro de Estágio Habitacional (Parque de Nómadas), situado no Bolão, junto à academia da Académica. Foi ainda evacuado o Canil municipal, que se situa no Choupal, e foi deslocada a maquinaria do horto e do estaleiro municipais, tendo sido deslocalizados para o estacionamento contiguo à Casa Municipal da Proteção Civil.

No texto, a autarquia de Coimbra adianta que "é expectável uma situação crítica de cheia", recomendando à população que se mantenha "em estado de permanente alerta e a respeitar todas as indicações das autoridades que estão no terreno e sinalização".