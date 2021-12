A noite de passagem de ano fica marcada por uma situação de tempo estável, com ausência de precipitação e temperaturas a variar entre 8 e 13 °C no litoral e 2 a 8 graus nas regiões de Trás-os-Montes e Alto Douro e da Beira Alta.





“A partir de domingo está prevista uma pequena descida dos valores da temperatura máxima nas regiões a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela, e eventual precipitação a Norte do referido sistema”, divulgou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A temperatura máxima será de 20 graus no Alentejo e no Algarve e no restante território do continente deverá variar entre 15 e 18 °C.