Comissão Europeia preocupada com situação "extremamente grave" de seca no sul da Europa

A Comissão Europeia está a acompanhar de perto a situação da seca no sul da Europa, incluindo Portugal, e que considera "particularmente grave", nomeadamente para os agricultores, disse esta quarta-feira fonte europeia à Lusa.

"A seca severa no sul da Europa é particularmente preocupante, não apenas para os agricultores, mas também porque pode contribuir para a subida dos preços no consumidor, já muito elevados, se a produção da UE for significativamente inferior", segundo a fonte europeia.

No domingo, a ministra da Agricultura e Alimentação, Maria do Céu Antunes, disse ter assinado o despacho que reconhece a situação de seca em 40% do território nacional, no sul do país.