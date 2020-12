Consoada sem chuva e com frio no Interior

Um Natal sem chuva, mas com frio, é a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que este sábado coloca sob aviso amarelo o Litoral do País devido a forte agitação marítima, com ondas que poderão atingir os quatro metros de altura. A instabilidade atmosférica resulta de o território do continente estar "sujeito à passagem de sucessivos sistemas frontais com possibilidade de chuva, que será mais intensa e persistente no Norte e Centro", explicou a meteorologista Cristina Simões. "Associada à chuva está uma gradual subida das temperaturas e vento mais intenso", adiantou.A indicação de chuva para quarta-feira e de nevoeiro levantam maiores cuidados para os milhares de portugueses que se deslocam para a celebração do Natal em família. É recomendada, por isso, a prática de uma condução defensiva.Por sua vez, para a véspera de Natal não há a indicação de chuva, embora o céu fique marcado por nuvens altas, em particular no Litoral Norte. No dia de "Natal não há a indicação de chuva", disse Cristina Simões. As temperaturas serão, contudo, negativas em Trás-os-Montes e Beira Interior.Dia de Natal com a indicação de temperatura mínima de 7 graus em Lisboa, 6 no Porto, 5 em Coimbra e 9 em Faro.Temperaturas negativas são esperadas em Penhas da Saúde (Covilhã), com -3 graus; Penedono (-2); e Montalegre (-1 ).Possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da serra da Estrela no final do dia 23 de dezembro.