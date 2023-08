Costa sul da Madeira e Porto Santo sob aviso laranja devido ao tempo quente

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (PMA) colocou a costa sul da Madeira e o Porto Santo sob aviso laranja devido ao tempo quente, a vigorar entre as 00h00 de quinta-feira e as 00h00 de sábado.

A generalidade do arquipélago da Madeira está esta quarta-feira sob aviso amarelo devido à "persistência de valores elevados da temperatura máxima", de acordo com o IPMA.

A partir das 00h00 de quinta-feira, a costa sul da Madeira e o Porto Santo passam a estar sob aviso laranja para o tempo quente, indica o IPMA, justificando com "a persistência de valores muito elevados da temperatura máxima".

Já a costa norte e as regiões montanhosas da Madeira ficam sob aviso amarelo até às 00h00 de sábado.