Costas sul e norte da Madeira sob aviso amarelo na sexta e no sábado devido à chuva

As costas sul e norte da ilha da Madeira vão estar sob aviso amarelo na sexta-feira e no sábado devido à previsão de períodos de chuva, informou esta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso amarelo, emitido devido à previsão de períodos de chuva passando a aguaceiros, por vezes fortes, vai estar em vigor entre as 21h00 de sexta-feira e as 06h00 de sábado.

O IPMA emite aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O instituto prevê para esta quinta-feira no arquipélago da Madeira períodos de céu muito nublado, aguaceiros fracos, em especial nas vertentes norte e nas terras altas da ilha da Madeira, e vento fraco a moderado de norte, soprando por vezes forte.

No que se refere a temperaturas, Funchal e Porto Santo vão registar esta quinta-feira mínimas de 21 graus Celsius e 27 de máxima.