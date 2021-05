Crescente poluição do ar polar faz escurecer neve do Ártico e acelera aquecimento da região

O dióxido de carbono resulta no aumento do aquecimento a longo prazo na região, assim como outras formas de poluição ameaçam a vida de humanos, animais e ecossistemas no Ártico.



O carbono negro é um composto de metano e ozónio e as suas propriedades fazem com que a neve escureça e o derretimento seja mais acelerado, tendo em conta que absorve muito mais calor proveniente da radiação solar. redução das emissões de carbono negro e metano é importante" e acrescentou que o país reduziu as emissões de carbono negro em 34%, mais do que qualquer outro país membro do Conselho Ártico.O dióxido de carbono resulta no aumento do aquecimento a longo prazo na região, assim como outras formas de poluição ameaçam a vida de humanos, animais e ecossistemas no Ártico.

A poluição do ar do Ártico preocupa cientistas e governantes mundiais, que referem os perigos que o fenómeno acarreta para o clima e para os seres humanos. O carbono negro é o elemento que mais tem poluído aquela região do globo terrestre e é o principal responsável pelo escurecimento da neve e aquecimento do pólo.Os especialistas do Conselho Ártico afirmaram esta semana que o a região tem aquecido três vezes mais rápido do que a média global. O secretário de estado dos EUA, Anthony Blinken, disse que "a