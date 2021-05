Depois da chuva, o sol e as temperaturas perto dos 30 graus a lembrar o verão

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta semana um aumento das temperaturas, em especial no que diz respeito às temperaturas máximas. Depois de uma semana em que 12 distritos estiveram sob alerta amarelo devido à chuva, eis que chega o tempo quente a fazer lembrar o verão.Ao longo da semana as temperaturas vão estar perto dos 30 graus em algumas zonas do país, em especial no Algarve, Portalegre e Beja, e o sol deverá dominar os dias havendo apenas previsão de céu nublado em alguns pontos minoritários.Esta segunda-feira, conte com temperaturas na ordem dos 20 graus sendo Santarém o distrito mais quente, com 25 graus de máxima, e Guarda o mais frio com máxima de 15 graus.Predomina ainda o céu pouco nublado mas com sol.