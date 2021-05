Depois de 'verão antecipado' temperaturas começam a descer já esta segunda-feira

A previsão meteorológica para esta segunda-feira revela "condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoadas no interior Norte e Centro a partir da tarde".É também indicada uma "descida da temperatura máxima", para valores inferiores a 30 graus na maior parte do território. Ao longo da semana o céu vai continuar nublado com a possibilidade de chuva a Norte e Centro.O fim de semana ficou marcado por um verão antecipado, com o registo no sábado de 35,1 graus em Reguengos de Monsaraz, naquele que foi o dia mais quente do ano.