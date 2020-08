Depressão ‘Ellen’: Chuva e frio em Portugal Continental até sábado

Esta quinta e sexta-feira, o território do continente vai estar sob a influência da depressão ‘Ellen’, que traz uma superfície frontal fria e a ocorrência de chuva em grande parte do País.

Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o mau tempo vai fazer-se sentir sobretudo nas regiões Norte e Centro, mas na Grande Lisboa também estão previstos períodos de chuva fraca ou de chuviscos a partir da manhã, que tenderão a diminuir a partir do fim da tarde. O vento, tanto em Lisboa como no Porto, será moderado.

Mais a sul, para esta quinta-feira está previsto um aumento de nebulosidade e até a possibilidade de chuva fraca no Alto Alentejo.

Para esta sexta-feira, a depressão ‘Ellen’ (nome atribuído pelo serviço meteorológico irlandês) vai trazer períodos de céu muito nublado, sobretudo de manhã, e vento fraco, que vai aumentar de intensidade à tarde nas terras altas do Norte e do Centro, zonas onde se fará sentir também uma descida da temperatura mínima.



O tempo deverá melhorar no sábado, com céu limpo e subida das temperaturas máximas, sobretudo no Interior.