Depressão ‘Elsa’ traz vento forte para todo o País

Depois da depressão ‘Daniel’, agora é a ‘Elsa’ quem traz um agravamento das condições atmosféricas a Portugal.Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), entre esta quarta-feira e a manhã de sexta-feira está previsto "um aumento da intensidade do vento em todo o continente, com rajadas até 80 km/h no litoral das regiões Norte e Centro e até 110 km/h nas terras altas".O arquipélago dos Açores será a região mais afetada pela passagem da depressão: há previsão de chuva forte e agitação marítima intensa. Já no continente, as previsões são também de chuva pelo menos até à próxima semana.Bragança e Guarda são hoje os distritos mais frios: 1º de temperatura mínima. A partir de quinta-feira, os termómetros devem registar mínimas acima dos 6º.