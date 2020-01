Depressão ‘Glória’ chega com rajadas de vento e frio

Uma nova depressão, ‘Glória’, vai passar este domingo por Portugal continental, onde é esperado o aumento da intensidade do vento, com rajadas que podem atingir os 110 quilómetros por hora nas terras altas, e uma descida acentuada da temperatura.

A informação foi avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que alerta para um início de semana frio e seco, o que - associado ao vento forte - aumentará o desconforto térmico. Prevê-se ainda formação de geada, em especial nas regiões do interior Norte e Centro do País.A passagem da depressão ‘Glória’ leva o IPMA a colocar quatro distritos sob aviso amarelo - Viseu, Guarda, Coimbra e Castelo Branco -, entre as 09h00 de hoje e as 09h00 de terça-feira, devido ao vento forte.Em dezembro, Portugal continental foi atingido pelas depressões ‘Elsa’ e ‘Fabian’, que causaram três mortos e deixaram mais de 100 pessoas desalojadas.