Depressão Glória traz vento e chuva forte este fim de semana

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera anunciou em comunicado a passagem da depressão Glória por Portugal continental durante este sábado.

Em comunicado, o IPMA informa o vento vai aumentar de intensidade, em especial nas terras altas, onde as rajadas podem alcançar os 110 km/h.

"No sábado dia 18, em Portugal Continental, teremos a passagem de um sistema frontal, associado a uma depressão que será absorvida na circulação da depressão Glória. Prevê-se para sábado períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes na região Centro até ao início da manhã, vento fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante sul, soprando por vezes forte (até 40 km/h) na faixa costeira ocidental", pode ler-se.



A previsão aponta também para a possibilidade de queda de neve acima dos 1600 metros até ao início da manhã e até ao final do mesmo dia.



Segundo o IPMA, o tempo seco regressa no domingo e deverá manter-se durante o início da próxima semana. No entanto o vento vai ser por vezes forte na faixa costeira ocidental, "com rajadas até 110 km/h nas terras altas, associado a uma descida generalizada das temperaturas", de acordo com o mesmo comunicado.