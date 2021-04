Depressão Lola agrava estado do tempo na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) atualizou esta quinta-feira os dados sobre a depressão LOLA, que atingiu esta quarta-feira os Açores e estendeu-se ao Arquipélago da Madeira, que será afetada pelo fenómeno natural a partir da tarde desta quinta-feira.



O IPMA prevê, por isso, a ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada, em especial no fim e semana.



Está prevista ainda um aumento da intensidade do vento, cujas rajadas poderão alcançar os 70 km/h. As ondas poderão alcançar entre os 3,5 a 4,5 metros na costa norte da ilha da Madeira e na ilha de Porto Santo.