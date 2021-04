Depressão Lola agrava estado do tempo nos Açores

A Depressão LOLA vai provocar um aumento significativo da intensidade do vento, com rajadas a alcançar entre os 120 a 130 km/h nos Grupos Ocidental e Central e até 100 km/h no Grupo Oriental, de acordo com informação avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera.



Recorde-se que o IPMA

















já tinha emitido um aviso amarelo para as ilhas dos grupos ocidental, central e oriental devido às previsões de mau tempo, no qual se inclui chuva, que poderá ser forte, acompanhada de trovoada, previstas já na próxima quinta-feira.