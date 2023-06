Depressão Óscar aproxima-se do continente e traz chuva forte e trovoada

A depressão Óscar está a aproximar-se de Portugal continental influenciando o estado do tempo a partir do final da tarde desta quarta-feira em Vila Real e Bragança, mas com maior incidência na quinta-feira, segundo a meteorologista Cristina Simões.

Em declarações à agência Lusa, a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) adiantou que o "pior já passou na ilha da Madeira", que esteve sob aviso vermelho devido à chuva intensa que provocou inundações e derrocadas, aproximando-se agora a depressão Óscar do território do continente.

"A depressão vai-se deslocando lentamente e aproximar-se do continente. Amanhã [quinta-feira] será a posição mais perto do continente. Ela nunca chega a atravessar e ao aproximar-se do território desloca-se para norte. No entanto, influencia-nos sempre pela proximidade, daí esta instabilidade com precipitação e possibilidade de trovoada", disse.