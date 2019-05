Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Descida das temperaturas e chuva a partir desta segunda-feira

Máximas vão descer e estão previstos aguaceiros a norte do cabo Carvoeiro a partir do final do dia.

07:22

As temperaturas máximas vão descer a partir desta segunda-feira e a chuva deverá começar a cair a norte do cabo Carvoeiro no final do dia.



Os termómetros vão chegar aos 24 graus esta segunda-feira, nomeadamente em Santarém, Beja e Castelo Branco, segundo informações fornecidas pelo IPMA.



O sol vai esconder-se entre as núvens em Lisboa, os termómetros vão variar entre os 12 e os 23 graus, ao passo que no Porto as temperaturas registam valores a variar entre os 13 e os 17 graus, previstos aguaceiros ao longo do dia.



O distrito mais frio esta segunda-feira é Bragança, com as temperaturas a variarem entre os 8 e os 23 graus.